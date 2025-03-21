TIR’lar Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara sınır kapısına doğru yola çıktı (VİDEO)

Bugün, 21 Mart sabah saatlerinde, uluslararası taşımacılık yapan şirketlerden birine ait 4 TIR, Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara (Alican) sınır kapısına doğru yola çıktı ve buradan Suriye’ye hareket edecek.

Gönderilen insani yardım, gıda, ilaç, hijyen malzemeleri ve diğer temel ihtiyaç ürünlerini içermektedir.

20 Mart tarihli Ermenistan Hükümetinin kararıyla Türkiye ile olan “Margara” sınır kapısı 21-31 Mart tarihleri ​​arasında açılacağı duyuruldu. Amaç, Türkiye toprakları üzerinden Suriye’ye insani yardım malzemesi göndermek.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Bu karar taslağının kabulü, Ermenistan Cumhuriyeti adına Suriye Arap Cumhuriyeti’ne gönderilecek insani yardım yüklerinin Türkiye üzerinden kara yoluyla taşınması gerekliliği ile ilgilidir.

Bu taslağın kabulü, Ermenistan Cumhuriyeti adına Suriye Arap Cumhuriyeti’ne yapılacak insani yardım sevkiyatlarının daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle ulaştırılmasına imkân tanıyacaktır.”

Hatırlanacağı üzere sınır daha önce 6 Şubat depremlerinde Ermenistan’dan Türkiye’ye giden yardım TIR’ları için de açılmıştı.

İki ülke aslında ilk aşamada sınırın diplomatik pasaport sahiplerine ve üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaştı ancak Ermenistan Türkiye’nin nihai kararını bekliyor.

ERMENİ HABER AJANSI