Ermenistan, EFIM’e tam üye oldu

5-8 Mart 2025 tarihlerinde İtalya’nın Floransa kentinde gerçekleşen 23. Avrupa İç Hastalıkları Kongresi ve Avrupa Federasyonu Genel Kurulu kapsamında, Ermenistan önemli bir adım attı. Erivan Belediyesi’nin aktardığına göre, Ermenistan İç Hastalıkları Derneği’nin davetiyle kongreye Erivan Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Davit Karapetyan, Daire Başkan Yardımcısı Armine Zohrabyan ve belediyeye bağlı dört tıbbi kurumun müdürleri katıldı.

Genel Kurul oturumunda yapılan oylamada, Ermenistan İç Hastalıkları Derneği, Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu’na (EFIM) oybirliğiyle tam üye olarak kabul edildi. Böylece, Ermenistan EFIM’in 43. üye ülkesi oldu.

Toplantıda, derneğin son altı yıldaki faaliyetleri sunuldu. Bu çalışmalar arasında iç hastalıkları alanındaki hekimlerin mesleki gelişimi, bilgi ve deneyim paylaşımı, koruyucu hekimlik ve sağlıklı yaşlanma alanlarının geliştirilmesi, iç hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik standartların oluşturulması ve Ermenistan’a uyarlanması gibi konular öne çıktı.

Bu üyelikle birlikte Ermenistan, Avrupa tıp camiası ile daha yakın bir entegrasyon sürecine girmiş oldu. EFIM’in bilgi ağına katılım, hem bilimsel hem de pratik düzeyde sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

ERMENİ HABER AJANSI