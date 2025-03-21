Ermenistan Başbakanı, Nevruz dolayısıyla Ermenistan Kürt toplumuna tebrik mesajı gönderdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nevruz vesilesiyle Ermenistan Kürt toplumuna tebrik mesajı gönderdi.

Ermenistan Başbakanı’nın mesajında ​​şunlar belirtiliyor:

“Ermenistan Kürt toplumunun değerli temsilcileri,Yeni yılınız Nevruz’u en içten dileklerimle kutluyorum.Ülkemizde yaşayan, toplumumuzun önemli bir parçasını oluşturan ve toplumsal ve kültürel yaşamımıza kendine özgü renkler katan tüm Kürt toplumu temsilcilerine yeni başarılar ve kazanımlar diliyorum.

Ermenistan’daki Kürt toplumunun, ana dilini, ulusal geleneklerini koruma ve geliştirme alanındaki başarılarını görmek memnuniyet vericidir. Bu yöndeki çalışmalara Ermenistan hükümetinin desteği devam edecektir.

Nevruz Bayramınızı bir kez daha kutluyor, huzur dolu bir gökyüzü, sağlık ve başarılar diliyorum.”

ERMENİ HABER AJANSI