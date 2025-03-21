Bakü, Karabağ köylerindeki Ermeni mezarlıklarını yok etti (Foto)

Araştırma Ermeni Mimarisi Vakfı (Research on Armenian Architecture Foundation), Azerbaycan yönetiminin etnik temizlik uyguladığı Artsakh’a bağlı Avetaranots, Jraghatsner, Zardanashen, Madatashen ve Sargsashen köylerindeki Ermeni mezarlıklarının yok edildiğini bildirdi.

Mart 2025’te (02.03.2025) yayımlanan uydu görüntülerine göre, söz konusu köylerdeki mezarlıkların büyük bölümünde 2024 yılı boyunca mezar taşlarının söküldüğü tespit edildi.

Yayımlanan görseller, tahribatın boyutunu tam olarak ortaya koymasa da, mezarlık alanlarının ciddi şekilde zarar gördüğü anlaşılıyor.

Bu yıkım, hem kültürel mirasın hedef alınması hem de etnik temizlik sürecinin bir devamı olarak değerlendirilirken, uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken insan hakları ihlallerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

ERMENİ HABER AJANSI