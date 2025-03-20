Ermenistan’ın BM’de bir savunma ataşesi olacak

Ermenistan Hükümeti, bakanlar kurulu toplantısında, Ermenistan’ın BM’de savunma konularından sorumlu bir ataşesi bulunacağına dair bir karar aldı.

BM’de savunma ataşesi atanmasının temel amacı, Ermenistan ile BM arasındaki askeri ve askeri-politik iş birliğinin derinleştirilmesi ve uluslararası barışı koruma operasyonlarına Ermenistan’ın katılımının genişletilmesidir.

Ermenistan Hükümeti, BM Barışı Koruma Operasyonları Dairesi (DPO) ile iş birliğinin güçlendirilmesini önemli bulmaktadır. Bu, Ermenistan barış gücünün kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

BM’de savunma ataşesinin görevlendirilmesi, Ermenistan’ın askeri ve askeri-politik önceliklerinin uluslararası platformda temsil edilmesini, BM’nin farklı birimleriyle kurumsal bağların güçlendirilmesini, Ermenistan’ın uluslararası barışı koruma misyonlarına katılımının genişletilmesini, BM’nin askeri ve barışı koruma faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanmasını destekleyecektir. Ayrıca, kadın askerlerin haklarının korunması ve silahlı kuvvetlerde sivil denetim alanlarında uluslararası deneyimlerin uygulanmasının teşvik edilmesine de katkıda bulunacaktır.

ERMENİ HABER AJANSI