Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara sınır kapısı 10 günlüğüne açılacak

Ermenistan Hükümetinin kararıyla Türkiye ile olan “Margara” sınır kapısı 21-31 Mart tarihleri ​​arasında açılacak. Amaç, Türkiye toprakları üzerinden Suriye’ye insani yardım malzemesi göndermek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu karar taslağının kabulü, Ermenistan Cumhuriyeti adına Suriye Arap Cumhuriyeti’ne gönderilecek insani yardım yüklerinin Türkiye üzerinden kara yoluyla taşınması gerekliliği ile ilgilidir.

Bu taslağın kabulü, Ermenistan Cumhuriyeti adına Suriye Arap Cumhuriyeti’ne yapılacak insani yardım sevkiyatlarının daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle ulaştırılmasına imkân tanıyacaktır.”

Hatırlanacağı üzere sınır daha önce 6 Şubat depremlerinde Ermenistan’dan Türkiye’ye giden yardım TIR’ları için de açılmıştı.

İki ülke aslında ilk aşamada sınırın diplomatik pasaport sahiplerine ve üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaştı ancak Ermenistan Türkiye’nin nihai kararını bekliyor.

ERMENİ HABER AJANSI