Ermenistan- Türkiye arasındaki sınır kapısı Suriye’ye yardım için açılıyor

Ermenistan Suriye’ye insani yardım gönderme kararı aldı. Bu amaçla Iğdır’daki sınır kapısı 10 günlük bir süre için açılacak.

Ermenistan Hükümetinin kararıyla Türkiye ile olan Margara (Alican) sınır kapısı 21-31 Mart tarihleri ​​arasında açılacak. Amaç, Türkiye toprakları üzerinden Suriye’ye insani yardım malzemesi göndermek.

Ermenistan resmi makamlarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kararın alınması, Ermenistan Cumhuriyeti adına Suriye Arap Cumhuriyeti’ne gönderilecek insani yardım yüklerinin Türkiye üzerinden kara yoluyla taşınması gerekliliği ile ilgilidir.

Bu kararanı kabulü, Ermenistan Cumhuriyeti adına Suriye Arap Cumhuriyeti’ne yapılacak insani yardım sevkiyatlarının daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle ulaştırılmasına imkân tanıyacaktır.”

Sınır daha önce 6 Şubat depremlerinde Ermenistan’dan Türkiye’ye gelen yardım TIR’ları için de açılmıştı.

İki ülke aslında ilk aşamada sınırın diplomatik pasaport sahiplerine ve üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaştı ancak Ermenistan Türkiye’nin nihai kararını bekliyor.

Agos