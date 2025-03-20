Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri: “Metin üzerinde tam anlaşma sağlandı ve bir görüşme gerçekleşmeli”

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan “Ermenistan Cumhuriyeti barış gündemini ileri taşımaya devam ediyor,” açıklamasında bulundu․

Grigoryan’a göre, barış anlaşmasının tüm maddeleri üzerinde uzlaşmaya varıldı ve Ermenistan Cumhuriyeti, Başbakan liderliğinde, bu anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu ve tarih, saat ve kalan konuların netleştirilmesi için teknik görüşmelere başlamaya da istekli olduğunu duyurdu.

Devlet yetkilisi “Metin tamamen üzerinde anlaşıldı ve bu anlaşmanın imzalanması için bir toplantı yapılması gerektiğine inanıyoruz,” sözlerine devam etti.

Barış anlaşmasının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin olarak Grigoryan, bu konuda kamuoyuna detaylı bilgi verildiğini belirtti:

“Anlaşmaya dair daha fazla ayrıntıyı öğrenme konusunda kamuoyunun ilgisini anlıyorum, ancak tarih ve yer konusunda henüz bir mutabakat sağlanmadığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bilgiler netleştiğinde, anlaşmanın metnini de kamuoyuna sunacağız.”

ERMENİ HABER AJANSI