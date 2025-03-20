Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasında ilerleme yok

Ermenistan-Türkiye sınırının açılması konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Sputnik Ermenistan’ın sorusuna yanıt olarak bu bilgiyi paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci çerçevesindeki gelişmeler hakkında kamuoyunu zamanında bilgilendirmektedir.”

Öte yandan, kısa süre önce Ermeni yetkililerin Türk gazeteciler için bir gezi düzenlediği “Margara” sınır kapısının halen faaliyette olmadığı belirtiliyor.

Yerevan ve Ankara, 2022 yılında bu kapının üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için açılması konusunda anlaşmıştı, ancak “Margara” sınır kapısı hâlâ kapalı kalmaya devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI