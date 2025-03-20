Ermenistan, AB’nin havacılık “kara listesinden” çıkmak için başvurusunu gönderdi ve yanıt bekliyor

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda tespit edilen 41 eksiklik giderildi ve yapılan çalışmalarla ilgili resmi başvuru Avrupa Birliği’ne gönderildi.

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakan Yardımcısı Kristine Ghalechyan, Ermenistan’ın havacılık sektöründe uluslararası standartların sağlanmasına yönelik yapılan çalışmaları sundu.

Ghalechyan, “Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından Ermenistan’ın havacılık sektörünün uluslararası standartlara ve gerekliliklere uygunluğu denetlendi. Bu denetim kapsamında, havacılık kazalarının soruşturulması alanında tespit edilen birçok eksikliğin giderilmesine yönelik kapsamlı bir eylem planı geliştirildi. Şu anda, tespit edilen 41 eksiklik giderildi ve yapılan çalışmalarla ilgili başvuru Avrupa Birliği’ne gönderildi. İş birliği ortaklarımızın yanıtını bekliyoruz” diye konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI