Başbakan Paşinyan: Ermenistan savaşa değil, barışa doğru ilerliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin savaşa değil, barışa doğru ilerlediğini ve Savunma Bakanlığı’na ateşkes ihlallerinden kaçınmaları yönünde net talimat verdiğini duyurdu.

Paşinyan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzaya hazır olduğunu belirtti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’na ateşkesi ihlal etmemeleri yönünde açık talimat verdiğini vurgulayan Paşinyan, Ermenistan’ın barış yolunda ilerlediğini ifade etti.

Daha önce de Başbakan Paşinyan, Azerbaycan ile üzerinde mutabık kalınan barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI