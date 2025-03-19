Yer: Düzce! Define için evde kazdıkları tünel şoke etti

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde define bulmak için bir evin içerisine 10 metre derinliğinde, 15 metre uzunluğunda bir tünel kazıldığı ortaya çıktı. Konu ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince izinsiz kazı yapıldığı duyumu üzerine 2 katlı evin bulunduğu adrese yapılan operasyonda evinin içerisinde kazılmış yaklaşık 10 metre derinliğinde 1 metre çapında bir çukurun olduğu görüldü. Çukurun devamında da yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir tünel kazıldığı tespit edildi.

Evde yapılan aramada; 1 elektrikli vinç, 1 benzinli su pompası 1 toprak burgu makinası, 1 el arabası, 2 adet 4 metrelik merdiven, 2 kazma, 2 çapa, 4 kürek, 1 adet 2 metre uzunluğunda demir şiş ve 30 metre uzatma kablosu ele geçirildi.

Konu ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Milliyet Gazetesi