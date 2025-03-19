UNESCO’da Charles Aznavour’un 100. doğum yıldönümüne özel konser

25 Mart’ta Paris’teki UNESCO Genel Merkezi, ünlü şanson sanatçısı ve Ermenistan’ın UNESCO Büyükelçisi Charles Aznavour’un 100. doğum yıldönümüne adanan bir gala konserine ev sahipliği yapacak. “Une vie d’amour” (“A Life of Love”) adlı konser, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı ile UNESCO’daki Ermenistan Daimi Temsilciliği ve Ermenistan Ulusal Komisyonu iş birliğiyle düzenleniyor. Etkinlik, Ermenistan hükümeti tarafından onaylanan anma programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Konserde, Aznavour’un zengin ve eşsiz müzikal mirası, Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası tarafından sanat yönetmeni ve baş şef Eduard Topchyan’ın yönetiminde sunulacak. Solistler arasında Inga Arshakyan, Gor Sujyan, Gurgen Baveyan ve Jules Grison yer alıyor.

Etkinlikte, dünya müziğinde silinmez izler bırakan Aznavour’un en sevilen ve tanınmış şarkıları seslendirilecek.

ERMENİ HABER AJANSI