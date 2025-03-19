Türk medya temsilcilerinin Ermenistan ziyareti için devlet bütçesinden 7 milyon 550 bin dram harcandı

Ermenistan-Türkiye normalleşmesi amacıyla düzenlenen Türk medyasının 10 temsilcisinin üç günlük medya turu için 7.550.280 dram (19.115 ABD dolar) harcanmıştır. Bu konuda Factor.am’in yazılı sorusuna cevap olarak, Başbakanlık Ofisi Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi açıklama yaparak, söz konusu miktarın ulaşım, konaklama ve yiyecek için harcandığını belirtti.

Ayrıca, İletişim ve Bilgi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türk medya kuruluşlarına veya temsilcilerine herhangi bir ödeme, günlük harcırah veya onur ücreti verilmediği belirtilmiştir.

Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi, Türk medya temsilcilerinin “Armenia Marriott Hotel”‘de konakladığını da aktarmıştır.

Ayrıca Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ermenistan’ın resmi görüşlerini dış dünyaya sunma işlevi çerçevesinde, Ermenistan için ilgi taşıyan ülkelerden medya temsilcileri ve uzmanların ziyaretlerinin ve medya turlarının düzenlendiği belirtilmiştir. Bu ziyaretlerin örnekleri olarak, İran, Rusya, Gürcistan, Hindistan ve Türkiye’den yapılan ziyaretler de daha önce gerçekleştirilmiştir.

Daha önce Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi Müdürü Gor Tsarukyan, Factor.am’a yaptığı açıklamada, Merkezin girişimi ve devlet bütçesinden karşılanarak 10 Türk medya kuruluşunun temsilcileri için Ermenistan’a üç günlük bir medya turu düzenlendiğini belirtmişti.

Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye’den gelen medya kuruluşunun temsilcilerine röportaj vermişti.

Ermenistan Kamu Radyosu