Türk gazeteci: Hiç kimse Azerbaycan’a “Neden İsrail’den, neden Türkiye’den silah alıyorsun?” demiyor

Türk gazeteci Barçın Yinanç, Ermenistan’da yetkililerle yaptığı görüşmelerde edindiği bilgileri analiz ederken Azerbaycan’ın yapıcı olmayan politikalarından bahsetti.

Yinanç, Ermenistan’da endişe duyulduğunu ve Azerbaycan’ın askeri yöntemlerle Ermenistan topraklarından geçen o ‘koridoru’ ele geçirmeye çalışabileceğini belirtti. Bu endişenin, Ermenistan’ın savunma politikasını şekillendiren önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

“Ermenistan bu yüzden Fransa ve Hindistan gibi ülkelerden silah alıyor. Ancak Azerbaycan, ‘Bu silah alım anlaşmalarını iptal et, neden silah alıyorsun? Eğer silah alıyorsan, demek ki barış istemiyorsun ve bu bölge için tehdit oluşturuyorsun’ diyor.”

Analist, sözlerine şöyle devam etti:

“İyi ama Azerbaycan da İsrail’den hem istihbarat bilgileri hem de silah alıyor. Kimse Azerbaycan’a ‘Neden İsrail’den ya da neden Türkiye’den silah alıyorsun?’ diye sormuyor. İsrail gibi bir ülkenin savunma sanayisine destek veriyor, ki bu ülke 50 bin Filistinlinin hayatına mal oldu. Muhtemelen o saldırıları gerçekleştiren savaş uçaklarının yakıtı da oraya gönderiliyor. Türkiye’de ise İsrail’in Azerbaycan’a verdiği desteğe karşı ancak küçük bir grup protesto edebildi. Onlar da bildiğiniz gibi polis tarafından gözaltına alındı.”

Türk analist, Ermenistan’ın 1991 yılında imzalanan Almatı Deklarasyonu’nu kabul ettiğini açıkladığını vurguladı. Ermenistan’ın tutumu, Azerbaycan’a karşı “stratejik sabır” taktiği olarak değerlendiriliyor. Azerbaycan her seferinde yeni bir talep ortaya attığında, örneğin silah anlaşmalarını iptal etmesini istediğinde, Yerevan yeni bir teklif sunuyor; örneğin, silahlanma kontrol mekanizması gibi.

“Tabii ki bunun ne kadar böyle devam edebileceğini bilmiyorum,” sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu