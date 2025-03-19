Müdüre Hanım’ı yakan görüntüler

Salim Uzun

ANTALYA’da Noel Baba (Aziz Nikola) adına Myralılar tarafından yaptırılan Demre’deki dünyaca ünlü Aziz Nikola Kilisesi’ne güneş ışınları ve yağmurdan koruması için 30 yıl önce çatı sistemi kurulmuştu.

Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin, 30 yıl tarihi yapının üzerinde kaldıktan sonra depoya kaldırılan çatı malzemelerini kendisine ait villa inşaatında kullanmakla suçlanıp, hakkında soruşturma başlatılıp jet hızıyla görevden alınmıştı. Nilüfer Sezgin’i koltuğundan eden video kayıtlarına Hürriyet’e ulaştı.

VİDEO KAYDI BULUNUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na teslim edilen ilk kayıtta; Noel Baba Kilisesi’ne ait çatı elemanlarının bir TIR’a yüklendiği görülüyor. Daha sonraki kayıtlarda ise görevden alınan Sezgin’e ait olduğu iddia edilen villanın hemen önünde yapılan tespitler yer alıyor. İlk görüntü ile ikinci görüntüdeki inşaat malzemelerinin benzerliği dikkati çekerken, soruşturma neticesinin ay sonu itibarıyla açıklanacağı öğrenildi.

Çekilen video kayıtlarıyla ilgili Hürriyet’e konuşan fakat isminin açıklanmasını istemeyen Demre Müzesi personeli, “Çekilen videolarda TIR’ın yüklenmesi, hareketi ve inşaat alanına malzeme boşaltılması da var. Zaten bu nedenle Müdüre Hanım görevden alındı. Müfettişlerin hazırladığı dosya da Ankara’ya teslim edilmiş. Çıkacak sonuca göre adli süreç de başlayabilir” diye konuştu.

Hürriyet Gazetesi