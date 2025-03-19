Dünya Bankası Grubu, önümüzdeki beş yıl içinde Ermenistan’a 1,7 milyar dolar tutarında hedefli kredi sağlayacak

Dünya Bankası, 2025-2029 yılları arasında Ermenistan’a ülke ekonomisinin gelişmesine ve yönetim kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çok yönlü destek sağlayacak. Bu, yılın başında Dünya Bankası Grubu İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan, ülke ile iş birliğinin yeni beş yıllık programında öngörülüyor. “Ülke İş Birliği Çerçevesi” başlıklı bu belge ve bununla bağlantılı faaliyetler hakkında “Armenpress” muhabiri, Dünya Bankası Ermenistan Ofisi Direktörü Caroline Geginat ile görüştü.

Geginat, bahsi geçen dönemde Dünya Bankası’nın Ermenistan’a kredi, uzmanlık ve teknik destek sağlayacağını, bunun da yoksulluğun azaltılmasına ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına yönelik olacağını belirtti.

“Stratejimiz esas olarak daha fazla ve kaliteli iş imkanları yaratmaya, insan sermayesinin gelişimini iyileştirmeye ve Ermenistan ekonomisinin şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya odaklanacaktır. Dünya Bankası Grubu’nun üç kuruluşu – Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) – Ermenistan hükümeti ve özel şirketlerle birlikte yatırımları hayata geçirecek. Önümüzdeki beş yıl içinde sağlanacak toplam hedefli kredi paketi 1,7 milyar ABD doları olacak.” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu