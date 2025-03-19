Diaspora’dan 15 bilim insanı Ermenistan’a döndü

Devlet, diaspora bilim insanlarının potansiyelini Ermenistan’da kullanmak için adımlar atıyor. Bu yöndeki bir program çerçevesinde, 15 bilim insanı Ermenistan’a geri dönmüş, 51 bilim insanı ise Ermenistan’daki araştırma gruplarıyla uzaktan çalışmaktadır.

Ermenistan Ulusal Meclisi Eğitim, Bilim, Kültür, Diaspora, Gençlik ve Spor Komitesinin toplantısında, hükümet programının 2024 yılı uygulama süreci ve sonuçları hakkında yapılan sunumda, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan bu durumu açıklamıştır.

Komite Başkanı Sisak Gabrielyan, hükümet programında, diaspora potansiyelinin daha verimli bir şekilde dahil edilmesini amaçlayan bir dizi yeni yarışmalı programın uygulanmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu programların, yeniden yerleşim veya uzaktan yönetilen laboratuvarların kurulmasını kapsayacağını ve 2026 yılına kadar yaklaşık 60 bilim insanının Ermenistan’a geri dönmesini ve yaklaşık 60 uzaktan yönetilen bilimsel grubun oluşturulmasını hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, sonuçlar hakkında bilgi almak istediğini ifade etti.

Bakan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu, bizim önemli projelerimizden biridir ve diaspora bilim insanlarımızın tamamen Ermenistan’a taşınarak burada faaliyet göstermelerini sağlamak mantığıyla başlattık. Şu an bu programdan yararlanan 15 bilim insanımız var ve onlar Ermenistan’a geri döndüler.”

Uzaktan çalışma konusuna değinen bakan, yurtdışından yerel araştırma grubuyla birlikte çalışmaya katılıp zaman zaman Ermenistan’ı ziyaret edebileceklerini söyledi. Bu durumda, planlanan 45 yerine programdan 51 yararlanıcı var.

Sayının yanı sıra kalitenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan, “Başvurular aldık, ancak bunları garanti etmedik, çünkü hangi araştırmalar önerildiği ve bunların hangi kalite standartlarına uygun olduğu göz önünde bulunduruldu.” sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu