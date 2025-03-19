AB, Azerbaycan makamlarını Ermeni esirlere yönelik kötü muamele iddialarını derhal soruşturmaya çağırdı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Anita Hipper, Armenpress’in Brüksel muhabirinin sorusuna cevaben Azerbaycan’ın uluslararası yükümlülükleri gereği tutuklu Ermenilerin adil yargılanma hakkını ve yeterli koşulları sağlaması gerektiğini vurguladı.

İddia edilen savaş suçları ve diğer hukuk ihlallerinin şeffaf bir şekilde soruşturulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Anita Hipper, “Ermenistan Hükümetinin ve bazı insan hakları örgütlerinin sanıklara yönelik muamele konusunda endişelerini dile getirdiğini biliyoruz. Bu endişeleri çok ciddiye alıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Azerbaycan makamları kötü muamele iddialarını derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturmalı ve doğrulanması halinde sorumluları hesap vermeye zorlamalıdır.

Bakü Askeri Mahkemesi’nde devam eden yargılamalar, Ermenistan ile Azerbaycan arasında istikrarlı ve kalıcı bir barışın tesisi gibi çok daha geniş kapsamlı bir konu ile ilgilidir.

Bu nedenle Ermenistan ve Azerbaycan’ı, halihazırda elde edilen başarıları daha da ileriye taşıyarak ilişkilerin tam normalleşmesine doğru ilerlemeye çağırmaya devam ediyoruz” dedi ve Avrupa Birliği’nin bu süreci tüm araçlarıyla desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI