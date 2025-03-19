5+1 Kıbrıs zirvesinden Temmuz’a yeni randevu çıktı

Ömer BİLGE

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlediği garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de yer aldığı gayri resmi Kıbrıs zirvesinde yarım asırdan uzun süredir süren sorunun çözümüne yönelik herhangi bir sonuç çıkmadı.

Genel Sekreter, Temmuz ayı sonunda benzer bir zirve düzenleneceğini ve aradaki 4 ayda Türk ve Rumların güven artırıcı önlemlere odaklanacağını açıkladı. 2 günlük zirvede garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan’ı dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Yorgos Yerapetritis temsil etti. Üçünü garantör ülke İngiltere ise, bir alt seviyeden, Avrupa ve Kuzey Amerika Bakanı Stephan Doughty ile masada yer aldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iki devletli çözüm, Rum lider Nikos Hristodulidis ise federasyon tezinde ısrar etti.

YENİ KAPILAR, MEZARLIKLAR

Zirvenin kapanış konuşmasını yapan Guterres, 2017’de çöken resmi müzakerelerin ardından tarafların temasları sürdürme konusunda istekli olduğunu ve tarafların uzlaşması durumunda Kıbrıs’a kişisel bir temsilci atayacağını söyledi. Guterres Türk ve Rum liderlerin Kıbrıs’ta 4 yeni geçiş kapısı açılması, sınırda mayın temizleme, mezarlıkların restorasyonu, çevre ve iklim değişikliğine yönelik adımlar ve BM denetimindeki ara bölgeye güneş enerji projeleri gibi konularda komiteler oluşturarak güven artırıcı önlemlere odaklanacağını söyledi. Guterres’in süreci uzatması, “BM, KKTC’de Kasım ayında yapılacak Ersin Tatar’ın yeniden aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu görmek istiyor” diye yorumlanıyor. KKTC seçimlerinde Tatar’ın en büyük rakibi Rumlarla federasyon isteyen ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin lideri (CTP) Tufan Erhürman.

Hürriyet Gazetesi