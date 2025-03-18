Papa, hastaneden gönderdiği mektupla “silahsızlanma” çağrısı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, tedavi gördüğü hastaneden gönderdiği mektupla “dünyanın silahsızlandırılması” çağrısında bulundu.

Barış Seçkin

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 33 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa, İtalyan Corriere della Sera gazetesine bir mektup gönderdi.

Papa, 14 Mart tarihli mektubunda, hastanede olduğu bu dönemde savaşların kendisine daha da anlamsız geldiğini belirtti.

İletişim araçlarının dünyada herkesi anlık olarak birbirine bağladığını ve kelimelerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Papa, şunları aktardı:

“Onlar asla sadece kelime değildir; insan ortamlarını inşa eden gerçeklerdir. Kelimeler, insanları birleştirebilir veya bölebilir; hakikate hizmet edebilir ya da ondan faydalanabilir. Kelimeleri silahsızlandırmalıyız ki zihinleri ve dünyayı da silahsızlandıralım. Derin düşünmeye, sükunete ve olayların karmaşıklığını anlamaya büyük bir ihtiyaç var. Savaş, toplulukları ve çevreyi yok etmekten başka bir şeye yaramaz, çatışmalara çözüm sunmaz. Diplomasiye ve uluslararası kuruluşlara yeni bir can ve güvenilirlik kazandırılmalı.”

Diğer yandan, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, bir ayı aşkın süredir hastanede tedavi gören Papa Franciscus’un sağlık koşulları nedeniyle görevini bırakacağı haberlerini yalanladı.

Bu arada, Vatikan Basın Ofisi de dün akşam Papa Franciscus’un sağlık durumuna ilişkin son paylaştığı bilgide, Papa’nın stabil olduğunu, gün içinde aldığı yüksek akımlı oksijen takviyesinin kademeli olarak azaltıldığını, akşamları ise kendisine invaziv olmayan mekanik ventilasyon uygulanmaya devam edildiğini belirtti.

Papa, 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde solunum yollarındaki hastalıklar sebebiyle tedavi görüyor.

AA