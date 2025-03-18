Meksika’da Ermeni milletvekilil, TBMM heyetiyle Ermenista-Türkiye normalleşmeyi görüştü

Meksika’da devam eden Parlamentolar Arası Birliği Kadın Parlamenterlerinin İlk Küresel Kongresi çerçevesinde, Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekili Tatevik Gasparyan, 14 Mart’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyeti lideri Asuman Erdoğan ve heyet üyesi Mevlüt Karakaya ile bir araya geldi.

Toplantıda, parlamentolararası ilişkilerin farklı formatlarda güçlendirilmesi, bölgesel sorunlar ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme süreciyle ilgili diğer konular tartışıldı.

ERMENİ HABER AJANSI