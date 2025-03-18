Halep Valisi ve Ermenistan Başkonsolosu, ilişkilerin genişletilmesini görüştü

Halep Valisi Azzam el-Gharib, Ermenistan’ın Halep Başkonsolosu Ara Avetisyan ile bir araya gelerek ekonomik ve kültürel iş birliğinin genişletilmesi konularını ele aldı. Görüşmede özellikle yatırım projelerinin teşvik edilmesi ve turizmin geliştirilmesi konuları öne çıktı.

Halep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tarafların Halep’teki Ermeni topluluğunun mevcut durumunu da değerlendirdiği belirtildi. Vali el-Gharib, altyapı ve ekonomik büyüme alanlarında Ermenistan ile stratejik ortaklık kurulmasına destek verdiklerini ifade ederek, ortak kültürel mirasın korunmasının önemini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta, Halep Valisi’nin yardımcısı Ali Hanoura da Ermenistan Başkonsolosluğu’nu ziyaret etmişti.

ERMENİ HABER AJANSI