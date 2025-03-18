Ezidi araştırmacı Azad Barış’ın evine ve iş yerine polis baskını

Ezidi araştırmacı, yazar ve Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış, evine ve ofisine ağır silahlı polisler tarafından henüz bilinmeyen nedenle baskın düzenlendiğini açıkladı. Barış, “Evim ‘anti-terör timleri’ tarafından basılmış, çalıştığım iş yeri adeta talan edilmiştir” dedi.

Ezidi araştırmacı, yazar ve Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış, evine ve yöneticisi olduğu araştırma şirketinin ofisine düzenlenen baskına tepki gösterdi.

Azad Barış’ın evine ve yöneticisi olduğu araştırma şirketinin ofisine polis operasyonu düzenlendi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Barış, evine ve ofisine ağır silahlı polisler tarafından baskın düzenlendiğini ifade etti.

Barış, baskına ilişkin kendisine herhangi bir ön bildirimde bulunulmadığını belirterek “Evim ‘anti-terör timleri’ tarafından basılmış, çalıştığım iş yeri adeta talan edilmiştir” dedi.

Barış, açıklamasında şu fadeleri kullandı:

“Hiçbir ön bildirimde bulunulmaksızın, hem evime hem de ofisime ağır silahlı polislerle baskın yapıldı. Kamuoyunda, akademide, siyasette ve basın dünyasında tanınan bir kişi olmama rağmen, küçük yaştaki kızlarımın varlığı göz ardı edilerek evim ‘anti-terör timleri’ tarafından basılmış, çalıştığım iş yeri adeta talan edilmiştir.”

BirGün Gazetesi