Ermenistan’ı ziyaret eden CNNTurk editörü, Yerevan’ı Türk şehri olarak tanıttı

Ermenistan’ı ziyaret eden CNNTurk editörü, Yerevan’ı Türk şehri olarak tanıttı

Günler önce Ermeni tarafının davetiyle Yerevan’a gelen ve Ermenistan Başbakanı ile görüşen CNNTurk haber bölümü editörü İdris Arıkan, hazırladığı “Abluka Altındaki Ülke – Ermenistan’da Neler Konuşuluyor?” başlıklı haberinde Ermenistan’ı son derece olumsuz bir çerçevede sundu ve gazeteciliğe yakışmayan açık dezenformasyon yaptı.

CNNTurk editörünün 26 dakikalık haberinde Ermenistan karamsar bir tabloyla sunuluyor. Haberden, Ermenistan’ın ekonomik olarak son derece zor durumda olduğu, gelişim perspektifinden uzaklaştığı ve tek kurtuluş yolunun Türkiye sınırının açılması olduğu izlenimi oluşuyor.

En şaşırtıcı olan ise İdris Arıkan’ın, raporajında ‘Yerevan’daki İran camisini fon olarak kullanarak Yerevan’ın Osmanlı İmparatorluğu şehirlerinden biri olduğunu’ iddia etmesi ve ‘kanıt olarak İran camisinin Türk camisi olduğunu’ öne sürmesi.

Türk gazeteci, Yerevan’ın Türk şehri olduğu yönünde açık bir dezenformasyon yaymakla kalmıyor, aynı zamanda İran’a ait bir camiyi de Türk camisi olarak nitelendiriyor.

Yerevan’ın Türk şehri olarak sunulduğu bölüm, haberin 18 dakika 30. saniyesinde yer alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu