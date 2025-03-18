Ermenistan ziyareti son 3-4 gündür Türk medyasında geniş yer buldu

Son günlerde Türkiye’deki medya alanında, Ermenistan’ın dış politika konularına ilişkin resmi tutumları yoğun bir şekilde gündemde yer aldı. Ermenistan Başbakanlık Ofisi Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi tarafından 10-13 Mart tarihlerinde düzenlenen Türk medya turu sonucunda, birçok Türk televizyon kanalı ve çevrimiçi haber platformunda onlarca program, röportaj ve makale yayınlandı. Bu yayınlarda, Ermenistan’ın dış politika konularındaki resmi yaklaşımları geniş bir şekilde ele alındı. Özellikle, Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi, sınırların açılması ve bölgesel iş birliği gibi konular ön plana çıkarıldı.

Medya turu kapsamında Türkiye’den gelen etkili basın kuruluşlarının temsilcileri tarafından hazırlanan röportajlar ve analizler, TRT World, NTV, Sözcü TV, CNN Türk ve diğer televizyon kanallarının haber programlarında defalarca yayımlandı. Ayrıca, Anadolu ve İhlas ajansları ile diğer önde gelen medya kuruluşları bu içerikleri geniş kitlelere ulaştırdı.

Bunun yanı sıra, Türk gazeteciler çeşitli yüksek reytingli televizyon ve radyo programlarına konuk olarak Ermenistan’a yaptıkları ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genel olarak, yaklaşık yirmi televizyon ve radyo röportajı yayımlandı, çevrimiçi platformlarda ise elliden fazla haber ve analiz paylaşıldı.

Ermenistan’ın tutumları çok yönlü bir şekilde ele alındı; Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, sınırın açılmasının gerekliliği ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri gibi konular net, yapıcı ve doğrudan bir şekilde aktarıldı. Haberler, medya kuruluşları tarafından herhangi bir ek yorum veya çarpıtma olmadan yayımlandı.

Bu kapsamlı medya çalışmaları hem Türkçe hem de İngilizce yayın yapan platformlarda yer aldı. Böylece Ermenistan’ın mesajları, Türkiye kamuoyunun tüm kesimlerine ulaşma imkânı buldu.

Türk medyasında özellikle vurgulanan mesaj, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecindeki en büyük engelin Azerbaycan’ın maksimalist yaklaşımı olduğu yönünde oldu. Bu konu, çeşitli analiz programlarında geniş çapta tartışıldı ve analistler tarafından sınırların açılması ve ikili ilişkilerin normalleşmesi önündeki temel engel olarak değerlendirildi.

Ermenistan Kamu Radyosu