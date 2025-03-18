Ankara-Erivan sürecinde normalleşme için fırsat

Ermeni siyaset bilimci ve araştırmacı Richard Giragosyan, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine ilişkin Cumhuriyet’e verdiği demeçte, her iki tarafın da bir barış anlaşmasında mutabık kalmasıyla birlikte Ankara’ya Erivan ile “normalleşme” sürecini tamamlama yönünde yeni bir fırsat sunulduğunu söyledi. Doğa Öztürk Karabağ savaşının Azerbaycan zaferi ile sonuçlanmasının ardından yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde yaşanan ivme; bölge halkları başta olmak üzere tüm dünyada tartışılmaya devam ediyor. Bakû, anayasa değişikliği konusundaki tavrında ısrarcılığını korurken; Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan uzmanlara göre süreci hızlandıracak adımlara yeşil ışık yakıyor. Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan bağımsız düşünce kuruluşu Bölgesel Çalışmalar Merkezi’nin (RSC) direktörü, siyaset bilimci ve araştırmacı Richard Giragosyan, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. SİLAH GÜCÜNÜ YENDİ Giragosyan barış sürecinde yakalanan ivmenin aslında göründüğü kadar “şaşırtıcı” olmadığını belirten Giragosyan, her iki tarafın da anlaşma üzerinde uzun süredir “hassas ve zorlu” müzakereler yürüttüğünü anımsattı. Giragosyan, “Bu son gelişme, metinde çözüme kavuşturulamayan iki konunun da nihai olarak netleştirilmesiyle mümkün oldu. Üstelik bu anlaşma, iki önemli nedenden dolayı gerçek bir dönüm noktası niteliği taşıyor. İlk olarak diplomasiye ‘silah gücünden’ daha fazla önem verilmesini doğrulayan olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Anlaşmanın önemli olmasının ikinci nedeni ise Ermenistan ve Azerbaycan için en az barış anlaşması kadar zorlu bir konu olan sınır belirleme görüşmelerinin yeniden başlamasının hemen ardından gelmiş olmasıdır” dedi. Giragosyan, buna karşın anlaşmanın temel zayıflığının herhangi bir uluslararası izleme mekanizmasının bulunmaması olduğuna dikkat çekti. ‘İLERLEME KAYDEDİLDİ’ Gelişmeler ne kadar önemli olursa olsun asıl meselenin barış anlaşmasının hükümlerinin uygulanmasında yattığına da işaret eden Giragosyan, sınır belirleme süreci ile kara ve demiryolu bağlantılarının yeniden açılması gibi konuların henüz çözüme kavuşmadığını söyledi. Giragosyan, “Gerilimlerin sürmesi yönündeki beklentiler gerçekçi olsa da bu anlaşma Güney Kafkasya’da savaş sonrası dönemde önemli bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Ayrıca bu anlaşma Ankara için de Erivan ile kendi ‘normalleşme’ sürecini tamamlama yönünde yeni bir fırsat sunmaktadır. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki bu ilerleme, Erdoğan hükümetinin ileriye dönük adım atmak için ihtiyaç duyduğu ‘siyasi kılıfı’ sağlamanın yanı sıra, Ankara’nın Ermenistan ile olan sınırını kapalı tutmaya ve diplomatik ilişkileri sürdürmemeye yönelik gerekçelerini de ortadan kaldırmaktadır” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Gazetesi