Şair Zahrad anısına sergi ve kitap

Türkiye Ermeni toplumunun en önemli çağdaş şairlerinden Zahrad (Zareh Yaldızcıyan) anısına Karagözyan Okulu’nda sergi açıldı, sergi için hazırlanan özel kitap tanıtıldı.

Şair Zahrad’ın anısına, Jamanak gazetesinin, Factum Belgesel Merkezi ve Agdual Arvest Yayıncılık ortaklığıyla ve Calouste Gulbenkian Vakfı sponsorluğunda düzenlediği sergi ve kitap lansmanı, 16 Mart Pazar akşamı Karagözyan Okulu’nun ev sahipliğinde, Nadya-Dikran Gülmezgil Sanat Atölyelerinde gerçekleşti.

Tanıtımda Patrik Maşalyan ve Ermeni toplumunun vakıf ile kuruluşlarından konukların yanı sıra Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ermenistan Daimi Temsilcisi Nairi Bedrosyan da yer aldı.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Ermenistanlı şair ve gazeteci Dikran Baskevichyan, Zahrad’ın Gigo şiirleri ile Levon Gülkhasyan’ın illüstrasyonlarını bir araya getirdi.

Açılış töreninde, Patrik Maşalyan sergiye ait kitapları kutsadı.

Sergi bu hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Zahrad, 10 Mayıs 1924’te İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Üç yaşındayken babasını kaybetti. 1942’de Pangaltı Mıkhitaryan Ermeni Lisesi’nden mezun oldu. Üç yıl devam ettiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki öğrenimini yarıda bıraktı. Ticaretle uğraşmaya başladı. İlk şiiri 1943’te Jamanak gazetesinde yayımlandı. İlk kitabı Medz Kağak (Büyük Şehir) 1960’da yayımlandı. Ermenice şiire yeni bir soluk getiren şair olarak tanındı ve büyük takdir gördü. Sonraki şiir kitapları: Kunavor Sahmanner (Renkli Sınırlar, 1968), Pari Yergink (İyi Gökyüzü, 1971), Gananç Hoğ (Yeşil Toprak, 1976), Meg Karov Yergu Karun (Bir Taşla İki Bahar, 1989), Mağ mı Çur (Bir Elek Su, 1995), Dzayrı Dzayrin (Ucu Ucuna, 2001), Çurı Baden Ver (Su Duvardan Yukarı, 2004). Şiirleri 22 dile çevrildi. Karikatürist Ohan (Ohannes Şaşkal) şiirlerinin bir kısmını Türkçe’ye kazandırdı: Yağ Damlası (İyi Şeyler Yayıncılık, 1993, 2000), Yapracığı Gören Balık (Belge Yayınları, 2002), Işığını Söndürme Sakın (Adam Yayıncılık, 2004), Ferah Tut Yüreğini (Aras Yayıncılık, 2015), Kediler (Aras Yayıncılık, 2017), Bambaşka Bir Bahar (Aras Yayıncılık, 2020). 21 Şubat 2007’de hayatını kaybetti, Şişli Ermeni Mezarlığı aydınlar bölümüne gömüldü.

Agos