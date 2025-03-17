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Paşinyan Putin’in davetini kabul etti

2025-03-17

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek törene katılacak.

Kremlin’in resmi internet sitesinde yer alan haberde, Ermenistan Başbakanı ile Rusya Devlet Başkanı arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin detaylarına yer verildi.

Açıklamada, “Ermenistan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı’nın 9 Mayıs’ta Moskova’da Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Zafer’in 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenmesi planlanan törenlere katılma davetini kabul ettiğini teyit etti” denildi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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