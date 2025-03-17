Michael Waltz: Tutukluları serbest bırakmalı ve bölgeyi daha güvenli hale getirmek için birlikte çalışmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Hikmet Hacıyev ile görüştüğünü belirtti.

“Güney Kafkasya’daki çatışmanın sona ermesi gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Waltz, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Azerbaycan ve Ermenistan’ın büyük bir adım atarak barış anlaşması imzalama konusunda mutabakata varmasından mutluluk duyuyoruz. Ona, bu barış anlaşmasını hemen sonuçlandırmamız, tutukluları serbest bırakmamız ve bölgeyi daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için birlikte çalışmamız gerektiğini söyledim.”

ERMENİ HABER AJANSI