“Jön Türk milliyetçiliğinden nazizme: Ermeni Soykırımı hayatta kalanları direniş hareketinin ön saflarında” konulu uluslararası konferans düzenlendi

14-18 Mart tarihleri arasında Yerevan ve Artashat’ta gerçekleştirilen “Manuşyan Haftası” etkinlikleri kapsamında, 15-16 Mart tarihlerinde Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde “Jön Türk Milliyetçiliğinden Nazizme: Ermeni Soykırımı Hayatta Kalanları Direniş Hareketinin Ön Saflarında” başlıklı uluslararası bir konferans düzenlendi.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müdürü Edita Gzoyan, açılış konuşmasında, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün “Manuşyan Haftası”na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcıları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Gzoyan, konferans başlığının, 20. yüzyılın ilk insanlık suçu olan ve Jön Türk milliyetçiliğinden doğan Ermeni Soykırımı’na tanıklık eden ve hayatta kalanların, yüzyılın bir diğer kötülüğü olan Nazizm’e karşı mücadelede aktif rol oynadıklarını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Etkinliğin eş organizatörlerinden, “SATÉ-ATGHI” tiyatro birliğinin kurucusu Saté Khachatryan da katılımcılara hitap etti.

İki gün süren konferansta, Ermenistan, Fransa ve ABD’den 12 araştırmacı sunumlarını gerçekleştirdi. Katılımcılar, Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret ederek ebedi ateşe çiçek bıraktı ve aziz ilan edilen Ermeni Soykırımı şehitleri anısına saygı duruşunda bulundu. Konferansın ikinci gününde ise Ermeni Soykırımı Müzesi gezilerek, kalıcı ve geçici sergiler incelendi.

“Manuşyan Haftası” etkinlikleri, Manuşyan’ın mirasını yeniden değerlendirmek, onun küresel direniş hareketindeki rolünü vurgulamak ve Fransız-Ermeni tarihi ve kültürel diyaloğunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Etkinlikler, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Yerevan Belediyesi, Avrupa Birliği Ermenistan Delegasyonu, Fransa’nın Auvergne-Rhône-Alpes bölgesi, Lyon Belediyesi, “SATÉ-ATGHI” tiyatro birliği ve “ART-IMAGE” kültürel organizasyonu tarafından düzenlendi.

ERMENİ HABER AJANSI