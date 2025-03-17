Ermenistan, anlaşma metni üzerinde mutabakata varıldıktan sonra Azerbaycan’ın öne sürdüğü ön koşulları kabul etmiyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan Ulusal Meclisi’nde gazetecilere verdiği demeçte, “Ermenistan, Azerbaycan arasında barış anlaşmasının metninin imzalanmasından önce Azerbaycan tarafından öne sürülen ön koşulları kabul etmemektedir ve anlaşmayı imzalamaya hazırdır, belirli bir yer ve zaman konusunda danışmayı öneriyor.” ifadelerini kullandı.

Anlaşma ile ilgili müzakerelerin sona erdiği yönünde her iki taraftan yapılan açıklamalardan sonra Azerbaycan’dan gelen ön koşullara dair Mirzoyan, şunları söyledi: “Bunlar daha önce de dile getirilmişti. Bizim tarafımızdan bunların meşruiyeti ve gündemin bir parçası olması asla kabul edilmedi. Biz bu konuda hiç müzakere yapmadık. Karşılıklı olarak, biz şunu söyledik, onlar da şunu söylediler: Onların talepleri bizce kabul edilemez.”

Mirzoyan, böyle ön koşullar koyulmasının iyi olmadığını belirtti: “Umutluyuz ve hazırız ki, artık imzalamaya başlamalıyız. Dün de belirli bir yer ve zaman konusunda danışmalara başlamayı önerdik. Ne yazık ki, paralel ön koşullar var. Çalışmalıyız ve çözüm nasıl bulacağımıza bakmalıyız,” dedi.

Yakında herhangi bir toplantı ile ilgili bir anlaşma şu an için yok. Mirzoyan, “Her zaman görüşmeye hazırız, müzakerelere devam etmeye,” diye ekledi.

Ermenistan ve Azerbaycan, 13 Mart’ta barış anlaşması taslağının metni üzerinde nihai anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın imzalanma zamanı ve yeri konusunda Bakü ile görüşmelere başlamaya hazır olduklarını açıkladı. Metin üzerine müzakerelerin sona erdiği açıklamasının ardından Azerbaycan, imza için ön koşullar öne sürmektedir, örneğin, Ermenistan Anayasası’nda değişiklik yapılması talebi gibi.

Ermenistan Kamu Radyosu