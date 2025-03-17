Aurora Ödülü Sahibi Tom Catena, Ruben Vardanyan ve diğer Ermeni esirlerin serbest bırakılması için uluslararası topluma çağrıda bulundu

2017 Aurora İnsani Ödülü sahibi Tom Catena, Ruben Vardanyan ve diğer Ermeni mahkumların derhal serbest bırakılması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Yayınladığı video mesajında, Vardanyan’a yöneltilen suçlamaların tamamen asılsız ve gülünç olduğunu belirtti.

Tom Catena, Sudan’ın Nuba Dağları’ndaki Merhamet Annesi Hastanesi’nin tıbbi direktörü olarak yaptığı açıklamada, Vardanyan’ın bir yıldan uzun süredir Azerbaycan’da haksız yere tutuklu bulunduğunu vurguladı. Catena, 2017 yılında Sudan’daki çalışmalarından dolayı Aurora Küresel İnsani Ödülü’nü kazandığında Vardanyan ile tanıştığını ve o günden beri yakın iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Aurora İnsani Girişimi Başkanı olarak Vardanyan’ı uzun yıllardır yakından tanıdığını ifade eden Catena, onun son derece dürüst ve adil bir insan olduğunu vurgulayarak, “Ruben’i tanıyan herkes, ona yöneltilen suçlamaların tamamen asılsız ve gülünç olduğunu bilir” dedi.

Vardanyan’ın, karşı karşıya olduğu tüm risklere rağmen Artsakh’a giderek hem hükümete hem de halka yardım etmeyi seçtiğini hatırlatan Catena, uluslararası toplumu ve tüm iyi niyetli insanları, Ruben Vardanyan ve Azerbaycan’da haksız yere tutulan tüm Ermeni mahkumların serbest bırakılmasını talep etmeye çağırdı.

ERMENİ HABER AJANSI