Arap Devletler Ligin’den Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasıyla ilgili açıklama

Arap Devletler Ligi (AL) Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması metninin tamamında uzlaşı sağlanmasını memnuniyetle karşıladı.

AL, bunu iki ülke arasında çatışmayı sona erdirilmesi ve Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması yönünde gerekli ve önemli bir adım olarak değerlendirdi. Arap Liginin Genel Sekreterliği anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ve çözümünün temelini oluşturan anlaşmaya tam desteğini teyit etti. Arap Liginin Genel Sekreterlik Temsilcisi ayrıca iki taraf arasında tüm çözümlenmemiş konuların ele alacak nihai ve kapsamlı bir barış anlaşmasının en kısa sürede imzalanması yönündeki umutalrını da belirtti.

Sonunda diplomatik diyaloğun uzun süredir devam eden çatışmanın çözümü için tek uygulanabilir yol olmaya devam ettiğini de eklendi.

ERMENİ HABER AJANSI