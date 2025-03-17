Alen Simonyan: “Barış Anlaşmasının nihai şartları Azerbaycan’ın endişelerini gideriyor”

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki taslak barış anlaşmasının, Azerbaycan’ın öne sürdüğü tüm endişelere çözüm sunduğunu belirtti. Simonyan’a göre, taraflar arasındaki müzakerelerde Ermenistan, anlaşmanın iki ülke arasında uzun vadeli istikrarı sağlama potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Simonyan, Ermenistan’ın gerekirse ek değerlendirmeler yapmaya da hazır olduğunu ifade etti. Anayasada toprak taleplerine dair herhangi bir hükmün bulunmadığını belirten Ermeni yetkililer, bu konuda Azerbaycan’ın ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını daha önce de defalarca dile getirmişti. Simonyan, anayasal hükümlerin objektif olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve bu bağlamda tarafsız bir inceleme yapılması gerektiği takdirde, iki ülkenin anayasalarının Venedik Komisyonu gibi bağımsız bir kuruma sunulabileceğini belirtti.

Müzakereler boyunca Ermenistan, tutumunu somut gerekçelere dayandırarak açıklamaya çalıştı ve tüm süreç boyunca rasyonel bir yaklaşım benimsedi. Ermenistan ve Azerbaycan hükümetleri, 13 Mart’ta barış anlaşmasının maddeleri üzerindeki görüşmelerin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Ermenistan yönetimi, anlaşmanın imza tarihi ve yeri konusunda Azerbaycan ile doğrudan görüşmelere başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Ancak bu açıklamanın ardından Azerbaycanlı üst düzey bir yetkili, Ermenistan’ın anayasasını değiştirmesi gerektiğini öne sürdü. Ermeni yetkililer, Azerbaycan’ın anayasa üzerinden ortaya attığı iddiaların temelsiz olduğunu ve Ermenistan Anayasası’nda Azerbaycan’a yönelik herhangi bir toprak talebine dair bir ifade bulunmadığını vurgulamaya devam etti.

ERMENİ HABER AJANSI