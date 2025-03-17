ABD, Ermenistan’a askeri ekipman sevkiyatıyla ilgili haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı

ABD Savunma Bakanlığı, Rus devlet medyası RT tarafından yayımlanan ve ABD’nin Almanya’dan Ermenistan’a askeri ekipman sevk etmeyi planladığını öne süren haber hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, “ABD, Ermenistan ile olan ilişkisine büyük değer vermektedir. Savunma Bakanlığı, operasyonel güvenlik nedenleriyle ekipman hareketleri hakkında yorum yapmaz” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

RT, elde ettiği belgelere dayanarak, ABD’nin Temmuz ayında Almanya’daki askeri üslerinden Ermenistan’a yüzlerce askeri ekipman sevk edeceğini ve bu transferin Gürcistan üzerinden gerçekleşeceğini iddia etti. Haberde, bu sevkiyatın olası ortak askeri tatbikatlarla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

ERMENİ HABER AJANSI