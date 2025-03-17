AB Gözlem Misyonu, Azerbaycan’ın sınırdaki ateş iddialarını yalanladı

Ermenistan’daki Avrupa Birliği Gözlem Misyonu, 16 ve 17 Mart tarihlerinde Ermeni-Azerbaycan sınırının farklı bölgelerinde devriye gezen gözlemcilerin sınırda olağandışı bir aktivite tespit etmediklerini açıklayarak, Azerbaycan’ın Ermeni tarafının Azerbaycan mevzilerine ateş açtığına dair yaydığı yalan haberlerin gerçek dışı olduğunu ortaya koydu.

AB Gözlem Misyonu’nun Twitter mikroblogundan yapılan açıklamada, “16 ve 17 Mart tarihlerinde Ermenistan’daki Avrupa Birliği Gözlem Misyonu, Ermeni-Azerbaycan sınırının farklı bölgelerine devriyeler gönderdi. Durum sakin ve huzurlu olmaya devam ediyor, olağandışı bir aktivite gözlemlenmedi” denildi.

16 Mart’ta Azerbaycan Savunma Bakanlığı üç kez Ermeni silahlı kuvvetlerinin güneydoğu sınırındaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığına dair yalan haberler yaymıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/03/17/Azerbaycan-AB-Gözlem-Misyonu/299951