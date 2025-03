Özdemir İnce: Bana bir anayasa medeeet!

Özdemir İnce Bir zamanlar “Bana bir eğlence medeeet!” diye nara atan mahalle kabadayıları kafayı çekip “Bana bir anayasa medeeet!” diye nara atacaklar artık. Önüne gelen kendine bir anayasa, daha doğrusu kendine göre, kendi meşrebine uygun bir anayasa istemekte ya da mevcut anayasanın kendine uydurulmasını dayatmakta. Sanki epeyce zayıflamış da takım elbisesini terziye götürüyor. Ve bunu gören bizim Göde Omar: “Olmaz bu kafayla yeğenim, anayasa sana uymaz, sen anayasaya uyacaksın. Biri anayasaya uymadığı, anayasa kendisine uydurulduğu için ülke bir çukurda debelenmekte” demekte. Bu huysuzlardan biri de Ahmet Türk: Anayasanın Türk vatandaşlığını tanımlayan 66. maddesi ile öğretimle ilgili 42. maddesinden hoşnut değil. “Bunlar pazarlık değil, olması gerekendir” diyesiymiş. Pek güzel ama şu iki muzır (!) maddeyi okuyalım: Anayasa madde 66: Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağı olan herkes Türktür. Fransa anayasası madde: “Sont citoyens français les personnes ayant la nationalité française et jouissant de leurs droit civils et politiques.” (Fransız vatandaşları, Fransız vatandaşlığına sahip olan ve medeni ve siyasi haklarından yararlanan kişilerdir.) Yani: Fransız vatandaşlığına sahip olan ve siyasi haklardan yararlanan herkes Fransızdır. Anayasa 42. madde: Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Fransa anayasası 2. madde: La langue de la République est le français. Anlamı: Cumhuriyetin dili Fransızcadır. *** Bay Ahmet Türk! Yeni anayasa yapmak, yeni bir takım elbise ya da ayakkabı almaya benzemez. Bunun nasıl ve hangi koşullarda olabileceğini ancak bir anayasa hukuku kitabından öğrenebilirsiniz. Ben size Prof. Dr. Erdoğan Teziç’in Anayasa Hukuku (Beta Yayınları, 20. basım) kitabının 178. sayfasını okumanızı tavsiye ederim. Yeni anayasayı ancak bir asli kurucu iktidar yapabilir. Yeni bir anayasayı ilk kez ya da yeniden yapan iktidara kurucu iktidar denir. Asli kuruculuk, yürürlükte bir anayasa olmadığı ya da yürürlükteki anayasaya bir darbe ile son verildiği durumda söz konusu olur. AKP iktidarı bir kurucu iktidar değildir. Mevcut anayasanın nasıl değiştirileceğinin yasası da mevzuatta mevcuttur. Siz anladığım kadarıyla Kürt ya da Kürtlük sözcük kavramlarının Türk ve Türklük sözcükleri gibi anayasada yer almasını istemektesiniz. Bayım ne yazık ki bu da mümkün değil. 14 Mart 2025 günü yayımladığım “Alt kimlik/ Üst kimlik” başlıklı yazımı okumanız gerekiyor. Her vatandaşın bir aile kimliği, coğrafi, dinsel ve etnik (milliyet) kimliği vardır ama bunlar alt kimlik olarak biyografisinde yer alır. Siyasette sadece vatandaşlık kimliği geçerlidir. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti olduğu için Türklük üst kimliktir. Kürtlük, Lazlık, Boşnaklık, Rumluk, Ermenilik alt kimliktir. Sizin yasal üst kimliğiniz Türklüktür. Nitekim kimlik ve pasaportunuzda Türk olduğunuz yazıyor. Kürt olduğunuz yazmıyor. Pasaportla yurtdışına çıktığınızda, “Pasaportta yazana bakmayın, ben Kürt’üm” mü diyorsuz? Yasal olarak geçerli olan hukuki vatandaşlık kimliğinizdir. Vatandaşlık kimliği, yani siyasal kimlik, bir devletin ve o devleti oluşturan toplumun ortak kimliği olarak kabul edildiğinden yukarıdaki (Kürtlük, Lazlık, Boşnaklık, Rumluk, Ermenilik, vb.) kimlikler üst kimlik değildir. Diyelim ki sizin gül hatırınız için ilk, orta ve yüksek öğrenim Kürt diliyle yapılsın. Diyelim ki sevgili torununuz bu öğrenimleri Kürt dilinde yaptı. Yaptı ama hukuk fakültesinde Türkiye Cumhuriyeti hukukunu okuyacak. Kürt hukuku okumak için bağımsız bir Kürt devletinin var olması gerek. Eh artık bir Kürt devleti kurun, mutlaka bu devletin reisi siz olursunuz. Yoksa anayasanın 42. ve 66. maddelerine katlanmak zorundasınız. Sayın Ahmet Türk, benim bu haddini bilmez zevzekliğimi lütfen hoşgörün. Sayın Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan, sayın Devlet Bahçeli ve “önder” Abdullah Öcalan varken bana susmak düşer! Cumhuriyet Gazetesi