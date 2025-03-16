Öcalan’dan mesaj: Sadece Kürt’e, Türk’e demokrasi olmaz; Aleviler tam da bu işin ortasında

Hatimoğulları, “Biz Aleviler ne Esad’ın artıklarıyız ne rejimin artıklarıyız” dedi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Alevi Kültür Dernekleri’nin 14. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Burada konuşan Hatimoğulları, Suriye’de Alevilere yönelik saldırılara değinerek, “Alevi katliamı Suriye’de yeni başlamadı. IŞİD’in El Nusra’nın ve uzantısı olan örgütleri Lazkiye’de yaptıkları katliamlar şimdi Hama’da, Humus’ta, Banyas’ta ve birçok Alevi köyünde çok sayıda Alevi canımızın canına kıyıldı. Adeta bir soykırımla karşı karşıyayız” dedi.

Alevileri göçe zorlayarak, onların yaşam alanlarına farklı halkların yerleştirildiğini bildiklerini belirten Hatimoğulları, “Bu katliamlara özellikle onları engelleyecek güçtekilerin seyirci kaldığının da farkındayız. Ama Alevi canlar Türkiye’de Avrupa’da Köln’deki Alevi canlarımız, Türkiye’nin dört bir yanında sesimizi yükselttik ve Alevi katliamına hep birlikte ‘dur’ dedik. Aynı şekilde Haseke’de, Kamışlı’da Kürt kardeşlerimiz, Alevi katliamların durdurulması için büyük bir çaba içindeler” değerlendirmesini yaptı.

“Bizler Aleviler, hiç kimsenin artığı değiliz”

Hatimoğulları, yakın zamanda Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Bölgesi ile Şam Geçici Hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya dair kimi eleştirileri duyduklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

Özellikle sekiz maddelik anlaşmanın içindeki altıncı maddedeki vurgunun Alevi dünyasını olumsuz etkilediğini ve eleştirildiğini biliyorum. Aynı zamanda bu anlaşmanın zamanlamasının da sizler tarafından eleştirildiğinin farkındayız. Emin olun bizler bu eleştirileri oradaki özerk yönetime de ilettik ve özerk yönetimin özellikle imzalamış olduğu bu sekiz maddenin içinde birinci ve üçüncü maddedeki konulara dikkatinizi çekmek isterim. Evet, altıncı maddeyle ilgili eleştirilerimiz baki olmakla beraber oradaki özerk yönetimin demokratik bir Suriye’nin inşa edilmesi için bir çaba harcadığını da bilmenizi isterim. Bugüne kadar IŞİD’e, El Nusra ve uzantısı örgütlere en güçlü direnişi Kobani başta olmak üzere Kürt halkı ve onlarla dayanışma içinde olan Araplar, Dürziler ve Ezidiler sergilemiştir. IŞİD’in yenilebileceğini bütün dünyaya oradaki mücadelelerle sergilemişlerdir.

Bugün elbette amacım burada bir propaganda yapmak değil. Ama sadece küçük bir bilgi paylaşımı olarak kabul etmenizi dilerim. Bugün özerk yönetimin, özellikle üzerinde durduğu konu, kadınların özgürlüğü, kadınların eşitliği, kadınların yerelden merkeze kadar bütün yönetim kademelerinde yer alması ve seçimidir, yani hiç bir insanı dininden, dilinden, ırkından dolayı bir ayırmaksızın, demokratik bir Suriye’nin inşa edilmesi için bir çaba içinde olduğunu bilmenizi isterim. Son olarak bu konuyla ilgili şu vurguyla tamamlamak isterim bu bölgede bizler Aleviler, hiç kimsenin artığı değiliz, biz Aleviler ne Esad’ın artıklarıyız, ne de rejimin artıklarıyız. Bu herkes tarafından böyle bilinmelidir.

Öcalan’dan Alevilere mesaj: Aleviler demokratikleşmenin ortasındadır, kalbindedir

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin Hatimoğulları, Alevilerle çağrı öncesi ve sonrasında birçok buluşma yaptıklarını ve görüş ile önerilerini aldıklarını anlattı.

Hatimoğulları, bu görüş ve önerileri Öcalan’a da ilettiklerini belirterek, “Bizim İmralı’dan aldığımız yanıt tam olarak şuydu, ‘Aleviler tam da bu işin ortasındadır, kalbindedir.’ Çünkü sadece Kürt’le demokrasi olmaz, sadece Türk’le demokrasi olmaz. Sadece Sünni’yle demokrasi olmaz. Bu ülkede yaşayan başta Alevi canlarımız olmak üzere bütün farklı halkların ve inançların eşit yurttaşlık hakkı tenellinde yaşayacakları bir demokratik Türkiye’yi inşa etmek, bir demokratik cumhuriyeti inşa etmek bizim hepimizin boynunun borcudur. Bu çağrıyı da Alevi canlarımız bu şekilde kabul etsin, bu şekilde telafi etsin, İmralı’nın da Alevi canlarımıza mesajı tam olarak bu şekildedir” diye konuştu.

Independent Türkçe, ANKA

Independent Turkce