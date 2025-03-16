BM’den Kıbrıs’a mesaj: Müzakere heyetlerine kadın temsilci de alın

Ömer BİLGE

Kıbrıs’ta garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin de katılımıyla pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geliyor.

Gayri resmi zirvede 2017’de çöken Kıbrıs müzakerelerinin akıbeti ele alınacak. BM yarım asırdan uzun süredir devam eden 58 yıllık müzakerelerde ilk kez taraflara bu tarz bir telkinde bulundu. KKTC heyetinde 2 kadın diplomat bulunuyor, BM’nin konuyla ilgili asıl muhatabının Rum yönetimi olduğu belirtiliyor.

Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerinde daha fazla kadının yer alması geçen yıl taraflar arasında bir dizi temaslarda bulunan Guterres’in Kıbrıs özel danışmanı Kolombiyalı kadın diplomat Maria Holguin raporunda da yer aldı.

Cenevre’deki 2 günlük gayri resmi zirveye garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanları seviyesinde katılıyor. İngiltere ise, daha düşük seviyede temsil edilecek. Rum yönetimi zirve öncesinde AB’nin de gözlemci statüsüyle yer alması talebinde bulundu ancak başarılı olamadı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de masaya oturacağı 4 kişilik heyetinde iki kadın yetkili de yer alıyor.

Hürriyet Gazetesi