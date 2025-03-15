Vatikan’dan Papa’nın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un iyileşmesinin devam ettiği ancak halen hastane ortamında tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle bir aydır Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa’nın durumuyla ilgili Vatikan’dan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Papa’nın sağlık durumu stabil olup, son bir haftada kaydedilen iyileşmeler teyit edilmiştir. Yüksek akımlı oksijen tedavisi devam etmekte olup, gece saatlerinde invaziv olmayan mekanik ventilasyon ihtiyacı kademeli olarak azalmaktadır. Papa, halen hastane ortamında tıbbi tedaviye, fizik tedavi ve solunum fizyoterapisine ihtiyaç duymaktadır. Bu tedavilerle kademeli olarak iyileşme kaydedilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat’ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Cumhuriyet Gazetesi