İtalyan Katolik din insanları Denizli’ye ziyaret edecek

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-İTALYA’nın farklı bölgelerinden gelecek olan 170 kişilik Katolik din insanı kafilesinin, inanç turizmi kapsamında, İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan ve Erken Bizans Dönemi’nde metropollük seviyesinde dini bir merkez kabul edilen Laodikya Antik Kenti’ndeki ‘Kutsal Haç Kilisesi’ni ziyaret edeceği bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin turistik, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtımı için verdiği çabalar sonuç vermeye başladı. İtalya’nın farklı bölgelerinden gelecek olan 170 kişilik Katolik din insanı kafilesi, İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan ve Erken Bizans Dönemi’nde metropollük seviyesinde dini bir merkez kabul edilen Laodikya Antik Kenti’ndeki ‘Kutsal Haç Kilisesi’ni ziyaret edecek. 2010 yılında yapılan kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan bu kilise, eşsiz mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Hristiyanlık dünyasının önemli “Kutsal Hac Merkezleri” arasında yer alan Laodikya birçok farklı dini grubun kutsal ziyaretler düzenlediği bir nokta olarak biliniyor.

AZİZ FİLİPUS’UN MEZARI DA ZİYARET EDİLECEK

19 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek ziyarette Katolik din insanları ayrıca Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’nde bulunan Aziz Filipus’un mezarına da gidecek. İnanç turizmi kapsamında düzenlenen bu 7 günlük gezide Kapadokya, İzmir ve İstanbul’da programda yer alıyor. Türkiye, Hıristiyanlık için önemli bir destinasyon olarak kabul ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanter kayıtlarında inanç turizmi kapsamında değerlendirilebilecek 92 kilise, 1 bazilika, 2 katedral, 15 manastır ve 2 şapel bulunuyor. Bu yapıların turizme kazandırılması için çeşitli düzenlemeler yapılması planlanıyor. Dünya Turizm Örgütü’nün tahminlerine göre, her yıl dünya genelinde 300 milyon turist inanç merkezli seyahatler gerçekleştiriyor. Bu seyahatlerden yıllık yaklaşık 18 milyar dolarlık ekonomik pazar oluştuğu belirtiliyor. Denizli’nin de bu büyük turizm potansiyelinden pay alması bekleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu ziyaretin Denizli turizmi açısından son derece önemli olduğunu söyledi. (DHA)

https://www.dha.com.tr/yerel-haberler/denizli/italyan-katolik-din-insanlari-denizliye-ziyare-2601484