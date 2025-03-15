Ermenistan, AB’ye balık ve balık ürünleri ihraç edebilecek

Ermenistan, 16 Mart itibarıyla Avrupa Birliği’ne yüksek kaliteli su ürünleri ve balık ürünleri ihraç etme hakkı kazandı. Gıda Güvenliği Denetim Kurumu Başkan Yardımcısı Tigran Petrosyan, yaklaşık sekiz yıl süren müzakerelerin ardından Ermenistan’ın bölgede bu hakkı elde eden ilk ülke olduğunu açıkladı. İhracat yapacak işletmelerin TRACES sistemine kayıtlı olması ve laboratuvar testlerinden geçmesi gerektiği belirtildi.

Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, son yıllarda balıkçılık sektöründe büyük gelişim kaydedildiğini ve su kaynaklarının verimli kullanımı için yeni teknolojilerin uygulandığını vurguladı. 2024 yılında üretim hacmi 27 bin tona ulaşırken, bunun 15 bin tonu ihraç edildi.

Sektör temsilcileri, halihazırda Rusya, BAE ve ABD’ye yapılan ihracatın AB pazarıyla daha da genişleyeceğini ifade ederek, bu gelişmenin üretimi artırmaya teşvik edeceğini belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu