Berlin’de bir okulda zorunlu itfar tepkiye neden oldu

Berlin’in Neukölln semtindeki Carl-Zuckmayer Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencilerinin katılım zorunlu kılınarak bir iftar yemeğine çağrılması tartışma yarattı.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Carl-Zuckmayer Ortaokulu idaresi, öğrenci velilerine bir yazı göndererek 28 Mart akşamı saat 17.30-20.00’de okulda bir iftar yemeği düzenleneceğini belirtti. Ancak yazıda öğrencilerin iftara katılımının zorunlu olduğu ve iftar yemeğine katılım için başka derslerin iptal edildiği vurgulandı. Okul yönetimi öğrencilerden yiyecek getirmelerini de talep etti.

Daveti alan velilerden birinin olayı Bild gazetesine aktarmasının ardından ebeveynlerin de tepkisiyle konu kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Federal sistem içinde 16 eyaletin bulunduğu Almanya’da eğitim eyalet yönetimlerinin sorumluluk alanında. Dinin eğitim sistemindeki yeri konusunda da eyaletlere göre farklılıklar olabiliyor. Berlin Eyalet Anayasası, okullarda tarafsızlık ilkesi temelli bir düzenlemeyi öngörüyor. Berlin’de başka bazı eyaletlerde olduğu gibi inanca dayalı zorunlu din dersi yok. Bu nedenle Carl-Zuckmayer Ortaokulu’nun zorunlu iftar daveti tarafsızlık ilkesinin zedelenmesi olarak nitelendi ve tepkileri artırdı.

Farklı dinlere hoşgörüye destek, zorunluluğa tepki

Daveti Bild gazetesine yansıtan ve adının açıklanmasını istemeyen veli, Noel veya Paskalya gibi Hristiyanların kutsal bayramlarında da okulda katılımın zorunlu olduğu etkinlikler düzenlenmediğini belirterek okulun tutumunu eleştirdi.

Görselde tahtadan oyulmuş Hristiyanlığın sembolü haç ve Müslümanların sembolü hilal bir Kur’an üzerinde görülüyor. Görselde tahtadan oyulmuş Hristiyanlığın sembolü haç ve Müslümanların sembolü hilal bir Kur’an üzerinde görülüyor.

Tepkiler üzerine Berlin Eyaleti Eğitim Senatörü ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Katharina Günther-Wünsch de konuyu eyalet parlamentosunda gündeme getirdi ve “Elbette iftara katılım zorunluluğu olamaz” diye konuştu. Böyle bir zorunluluk olmasının kanuna aykırı olacağını söyleyen Günther-Wünsch, bir iftar etkinliğine katılımın zaruri kılınmasının dini reddetme özgürlüğüne de aykırı olacağını hatırlattı.

Okulların dinlere hoşgörü gösterilmesine destek girişimlerini çok olumlu bulduğunu da ifade eden Günther-Wünsch, “Ancak dinlere hoşgörü Hristiyanların Paskalya ve Yahudilerin Pesah bayramlarına dair etkinlikler düzenlenmesi ve okulda bu bayramların da kutlanması anlamına gelir” dedi ve sadece iftar etkinliği yapılmasına yönelik eleştirilere işaret etti.

İftar etkinliği düzenlenen okulun bulunduğu Neukölln Belediyesi’nin Sosyal Demokrat Partili (SPD) başkanı Martin Hikel de “Ramazan Neukölln’de yaşayan insanları birbirine bağlayan bayramlardan biri. Bu sebeple okullarda Noel, Paskalya, Hanuka ya da Ramazan için etkinlikler yapılasını doğru buluyorum. Neuköllnde bu çok normal” diye konuştu. “Ancak hiçbir dini kutlamaya katılım zorunlu olamaz” diye de ekledi.

Sosyal paylaşım platformu X’ten bir açıklama yapan Hikel okulun müdürüyle de görüştüğüne işaret ederek “İftar yemeğine katılım zorunlu değil. Okulların tarafsız yerler olduğu konusunda hemfikiriz” diye vurguladı.

Serbestiyet