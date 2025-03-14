Yaprak Mutlu: Ermenistan-Türkiye sınırlarının açılması için olumlu bakmak gerekiyor ki olumlu adımlar atılabilsin

Ermenihaber.am karşılıklı özel temsilcilerin atanmasıyla Ermenistan ve Türkiye arasında başlayan diyalog süreci konusunda Türkiye’deki siyasi çerçevelerinden farklı isimlerle, sivil toplumu temsil eden şahıslarla röportajlar gerçekleştiriyor. Türkiye’deki siyasi çerçevelerin ve genel olarak toplumun bu konuda ne düşündüklerini okuyucularımızın dikkatine sunmaya çalışacağız.

Bu röportajı İHA Haber Ajansı muhabiri Yaprak Mutlu ile gerçekleştirdik.

2022’den bu yana Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci tekrar başladı. Bir sürü anlaşmalar yapıldı ama şu ana kadar bu anlaşmalardan sadece bir ya da ikisi hayata geçirildi ancak sınırlar hala kapalı. Ayrıca Türkiye yetkililerinden sürekli aynı şeyleri duymaya devam ediyoruz. “Azerbaycan’la ilişkilerimizi koordine ediyoruz” diye. Sizce Türkiye neden Ermenistan-Türkiye normalleşmesini Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ile ilişkilendiriyor?

Güzel soru. Şimdi bir kere bu aslında hani biz gazetecilerden çok biraz daha diplomatların yanıtı verebileceği bir şey. Çünkü her ülke kendi politikasına göre hareket ediyor. Sayın Başbakan Nikol Paşinyan’ın yanına da bir röportaj yaptık ve benim bir sorum vardı.

Ermenistan, Avrupa Birliği’ne yönelik Avrupa Birliği sürecini başlatmıştı ve bir yandan da Rusya ile ilişkileri var. Sayın Başbakan ‘Denge politikası yürütüyoruz’ diye cevap verdi.

Bu dediğim gibi her ülke için geçerli. Şimdi Türkiye’nin baktığımız zaman Azerbaycan’la ‘çok uzun süreli kardeşlik’ dediğimiz ‘iki devlet tek millet’ mantığı hakim. Bir yandan da Ermenistan’la da çok uzun ilişkilerimiz ve farklı ilişkilerimiz var.

Yani bu aslında gazeteci olarak değil de dediğim gibi birazcık daha uzman ve diplomat olarak yorum yapılabilecek bir şey. Ama bir dengeyi kurmadan sanırım diğer dengeyi kuramadığımız için olabilir. Yani hani Azerbaycan ile ilişkilerimiz çok daha farklı olduğu için oradaki dengeye yönelik olabilir. Ya da bu taraftaki iletişimi tam olarak yönetemedikleri için olabilir. Bu konu biraz daha farklı bir konu açıkçası.

-Bir gazeteci olarak Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasını bekliyor musunuz? Ya da sizce sanırlar açılır mı?

-Bu konuda bence olumlu bakmak gerekiyor ki olumlu adımlar atılabilsin.

Açılamaması için olumsuz bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Açılabilir bence. Teknik sorunlar varsa bunlar giderilebilir. Sorunlar giderildikten sonra açılması bence hem iki ülkenin hem de bölgenin menfaatine olacak. Bu nedenle açılabileceğini düşünüyorum.

-Her zaman Ermenistan yetkilileri topun Türkiye sahasında olduğunu söylüyor. Margara sınır kapısında da çalışmalar yapıldığı ve Türkiye’ye sınır kapısının açılması için hazır hale getirildiği sinyaller verildi. Ancak Türkiye’den bir yanıt gelmedi. Neden bu süreci erteliyor?

Her ülke kendi açısına göre yorum yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü Ermenistan tarafı Türkiye tarafının süreci yönetmediği görüşündeyken Türkiye tarafı da aynı şeyi Ermenistan tarafından söyleyebilir. “Biz karşılık alamıyoruz, görüşemiyoruz” gibi ifadeler olabilir.

Sürecin nasıl yürütüldüğüne alakalı bizim kameralar önünde bir duyduklarımız, bildiklerimiz varken bir de bilmediklerimiz var. Her ikili görüşmelerde, her ikili ilişkilerde olduğu gibi.

Benim alanım değil o. Takip ettiğim alan uluslararası ilişkiler. Bu noktada sınırdaki son duruma hakim değilim. Yanlış da ifade etmeyeyim. Teknik sorunlar çözüldü mü? Eksik olan neler var? Türkiye, Ermenistan tarafı topu Türkiye’ye atarken, Türkiye Ermenistan’a atıyorken iyice bir bakmak lazım aslında sınırın açılamamasındaki asıl sebepler neler? Bunlar giderilebilirse açılabilir.

ERMENİ HABER AJANSI