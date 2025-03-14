Vatan Partisi’nden Fener Rum Patrikhanesi önünde Bartholomeos eylemi: ‘Bartholomeos Lozan Antlaşmasını çiğniyor’

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Osman Bilge Kuruca, Fener Rum Patrikhanesi’nin Ekümeniklik iddialarına dair basın açıklaması yaptı.

Doğan Özkan

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Osman Bilge Kuruca, Fener Rum Patrikhanesi Patriği Dimitri Bartholomeos’un Patrikhane’yle ilgili evrensel anlamına gelen “ekümenik” sıfatını sık sık kullandığını belirtti, “Ekümeniklik iddialarını tanımıyoruz” dedi. Kuruca, Hükumeti göreve çağırdı.

Fener Rum Patrikhanesi önünde açıklama yapan Kuruca, şöyle konuştu:

“Ekümenik iddiasında bulunan Patrikhane; Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olmadığını, Türkiye’nin yasalarını dikkate almadığını ve dünyadaki 270 milyon Ortodoks Hristiyanı’nın temsilcisi olduğunu iddia etmektedir. Bu iddianın gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Lozan Anlaşması’nda Patrikhane ile ilgili bir hükme yer verilmemiş, Patrikhane’nin İstanbul’da kalması karşılığında mübadele dışı tutulan Rum cemaatinin dini bir kurumu olarak kalacağı, siyasi bir faaliyetinin bulunmayacağı kabul görmüştür. FATİH KAYMAKAMLIĞINA BAĞLI

Fener Rum Patrikhanesi’nin ekümeniklik iddiasının “dünyadaki tüm Ortodoks Hristiyanlarının lideri” karşılığına geldiğini belirten Kuruca, “Fener Rum Patrikhanesi, Fatih Kaymakamlığına bağlı bir kuruluştur.” dedi.Patrikhane’nin bugüne kadar yaptığı birçok faaliyetle, Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiğini, anayasayı çiğnediğini ve komşularla olan ilişkilere dinamit koyduğunu ifade eden Kuruca şöyle devam etti:TÜRKİYE’Yİ RUSYA’YLA KARŞI KARŞIYA GETİRDİ“Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Patrikhanesi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen 2019’da Rus Kilisesi’ni bölmek için Ukrayna Patrikliği’nin kuruluşuna izin verdi. Ukrayna Patrikhanesi’nin kuruluşu, Batı’nın Rusya’ya karşı dini bir kışkırtma hamlesiydi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, bir yandan Türkiye’yi Rusya’yla karşı karşıya getirmiş bir yandan da yetkisi olmadığı halde Ukrayna Patrikhanesi’nin kuruluşuna onay vererek Lozan Antlaşması’nı çiğnemiştir.“Ukrayna Patrikliği’nin avukatı Robert Amsterdam, 20 Şubat’ta gazeteci Tucker Carlson’ın Youtube kanalında konuştu. Amsterdam, ‘ABD Dışişleri Bakanlığı kilisenin kuruluşuna dahil oldu. USAID ve diğer bazı kuruluşlar da Ukrayna Ortodoks Kilisesi adı verilen bu devlet kilisesini finanse ediyor. Bu, temelde bir tür CIA operasyonudur.’ ifadelerini kullandı.“Bu operasyon çerçevesinde Ukrayna Ortodoks kilisesine bağlı kiliseler ve kişiler de baskı altındadır. Aynı mülakatta Avukat Amsterdam, ‘Ukrayna Kilisesi’nin, ABD güdümünde hareket etmesine tepki gösteren rahiplerin hükümet tarafından zulme uğradığını, Nazi sembollü kişiler tarafından şiddet uygulandığı, muhaliflerin hapse atıldığı, yaptırım uygulandığı ya da vatana ihanetle suçlandığı’ belirtilmiştir. Bu operasyon aynı zamanda Ukrayna halkına da zarar vermekte ve Türkiye ile olan ilişkilerini zedelemektedir. CIA OPERASYONUNDA GÖREV ALDI“Yani, Fener Rum Patriği Bartholomeos Türkiye ve Rusya’ya karşı hareket etmekle kalmamış, tüm bunları ABD Dışişleri Bakanlığı’nın talimatıyla ve parasıyla yaparak CIA operasyonunda görev almıştır.Ekümeniklik iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti yasalarını ve uluslararası antlaşmaları hiçe sayan, Türkiye’yi Kıbrıs’ta ve Gökçeada’da işgalci olarak tanımlayan, Türkleri katliam yapmakla suçlayan Patrik Bartholomeos’un tüm bunları neden yaptığı şimdi çok daha iyi anlaşılmaktadır.CIA operasyonlarında rol üstlenen Patrikhane istemiyoruz. Lozan Anlaşmasını çiğneyen, komşularımızla ilişkilerimizi hedef alan, CIA tertiplerinde görev alan anayasa ve hukuka aykırı faaliyet yürüten Fener Rum Patrikhanesi’yle ilgili hükümeti göreve çağırıyoruz.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/bartholomeos-lozan-antlasmasini-cigniyor-514864