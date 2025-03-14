Türk gazetecilerin katılımıyla medya turu gerçekleştirildi! Amaç, Türkiye kamuoyuna Ermenistan’ın tutumunu doğrudan aktarmaktı

10-12 Mart tarihlerinde 10 Türk medya kuruluşunun temsilcilerinin katılımıyla bir medya turu gerçekleştirildi. Ermenistan Başbakanlığı Ofisi Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi bildiriyor.

“Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğin amacı, Türkiye’nin geniş kamuoyuna bölgedeki kalıcı barışın sağlanması, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi konularında Ermenistan’ın tutumunu mümkün olduğunca doğrudan ve ayrıntılı bir şekilde aktarmak, ayrıca Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarıyla ortaklık ilişkileri kurmaktı.

Medya turuna katılanlar, Ermenistan-Türkiye devlet sınırındaki “Margara” sınır kapısını ziyaret ederek, burada faaliyete geçirilecek sınır kapısının imkân ve kabiliyetleri hakkında bilgi aldılar.” denildi.

Türk gazeteciler, Ermeni el yazmalarını incelemek amacıyla Matenadaran’ı ziyaret etti. Ziyaret, Türk medya temsilcileri için düzenlenen basın turunun kültürel programı kapsamında gerçekleşti. Bu çerçevede katılımcılar, Matenadaran’daki tarihi el yazmalarını yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca Ermeni halı dokuma geleneği, şarapçılık ve konyak üretimi gibi kültürel mirasın önemli unsurlarıyla da tanıştılar.

Basın turu süresince, Türk medya kuruluşlarının temsilcileri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Bunun yanı sıra, uzman topluluklarla yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

Bu ziyaret, Ermenistan Başbakanlığı Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi tarafından organize edilen daha geniş kapsamlı bir medya programının parçası olarak gerçekleştirildi.

Ermenistan Kamu Radyosu