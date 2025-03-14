İlham Aliyev Euronews’e konuştu: Küresel istikrar yakın zamanda sağlanamayacak

By Jane Witherspoon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Euronews’e verdiği demeçte, önümüzdeki yıllarda küresel istikrarın pek mümkün olmadığını belirterek büyük çatışmaların çözümü konusunda gerçekçi beklentiler içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Euronews’e yaptığı açıklamada, günümüzün hızla değişen dünyasında küresel istikrarın önümüzdeki aylarda, hatta yıllarda bile sağlanamayacağına dikkat çekti.

Perşembe günü Azerbaycan’ın başkentinde düzenlenen Küresel Bakü Forumu’nda ‘günümüzün küresel dönüşümleri’ başlıklı bir konuşma yapan Aliyev, dünyanın ‘yeni kural ve düzenlemelerin detaylandırıldığı bir aşamaya’ girdiğini söyledi.

“Eski dünya düzeni artık burada değil gibi görünüyor. Dolayısıyla uluslararası toplumun etkileşiminin yeni ayarlamasının ne olacağını kimse bilmiyor. Farklı görüşler var,” dedi.

Azerbaycan lideri, “Ancak kesinlikle açık olan şey, her ülkenin kendi kapasitesine daha fazla odaklanması, herhangi bir yardıma güvenmemesi ve hatta uluslararası hukuka güvenmemesi gerektiğidir,” diye ekledi.

Aliyev ayrıca, özellikle Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı söz konusu olduğunda, dünyadaki kilit aktörlerin büyük çatışmalara çözüm bulma kabiliyetleri konusunda ‘iyimser değil gerçekçi’ olmayı tercih ettiğini söyledi.

Azeri lider, “Savaş dursa bile tekrar patlak vermeyeceğinin garantisi yok,” dedi.

“Neredeyse 30 yıl boyunca Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes anlaşmasının olduğu bir dönem yaşadık. 1994 baharında bu anlaşmaya varıldı ama bu savaşın sona erdiği anlamına gelmiyordu. Sadece dönüştü ve savaş ancak bir barış anlaşması olduğunda sona erer,” ifadelerine yer verdi.

Güney Kafkasya bölgesinin on yıllardır ‘çatışma ve düşmanlık’ yaşadığına dikkat çekti. Aliyev,”Bölgeyi etrafımızdaki krizlerden korumak önemli,” diye ekledi.

“Şimdi nispeten sakin dönemlerimiz var. Bu nedenle kapsayıcı güvenlik mekanizmaları oluşturmak, başka bir askeri çatışma tehdidini ortadan kaldırmak ve Sovyetler Birliği zamanında olduğu gibi komşuluk içinde yaşamaya çalışmak için buna odaklanmamız gerekiyor.”

Azerbaycan, Ekim 1991’de bağımsızlığını ilan ettiğinde bölgedeki diğer ülkelerle birlikte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 15 sosyalist cumhuriyetinden biriydi. Aliyev, ‘bağımsız’ olmamanın hiçbir bölge ülkesinin geleceğini planlayamayacağı anlamına geldiğini kabul etmekle birlikte, cumhuriyetlerin ‘aktif etkileşimi’ sürdürdüğünün altını çizdi.

Bakü’nün komşusu Ermenistan ile ilişkilerinin mevcut durumu hakkında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, ‘bugünkü durumun büyük bir avantajının’ son beş yıldaki sessiz dönemde görülebileceğini söyledi.

Bununla birlikte, istikrarın ancak anlaşmayla sağlanabileceğine dikkat çekti.

Aliyev, “Bir barış anlaşması imzalanana kadar istikrar burada değil,” diyerek sözlerini tamamladı.

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