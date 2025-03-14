Guterres, Azerbaycan ve Ermenistan’ın barış anlaşması metninde uzlaşmalarını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan ve Ermenistan’ın barış anlaşması metninin tamamında uzlaşı sağlamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, taraflar arasında barış anlaşması metni üzerinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılayan Guterres, aynı zamanda kaydedilen ilerlemenin teşvik edici olduğunu ifade etti.

Guterres, tarafların normalleşmeyle tüm süregelen sorunları çözme girişimlerini güçlü şekilde desteklediğini vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

AA