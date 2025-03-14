Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile normalleşme süreci devam ediyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ermenistan ile Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. “Türkiye ile normalleşme süreci devam ediyor” diyen Mirzoyan, şu ifadelere yer verdi:

“Diplomatik ilişkilerin kurulmasının dışında sınırların açılması ve aramızdaki ulaşım altyapısının yeniden başlatılması da önemli.”

Ermenistan Dışişleri Bakanı bu kapsamda Gyumri-Kars demiryolunun işletilmesinin hayati önem taşıyacağını da vurguladı.

Mirzoyan, aynı zamanda iki ülke arasında varılan bazı anlaşmaları da hatırlatarak örneğin Ani Köprüsünün birlikte restore etme anlaşmasının önemini vurguladı ve sözlerine şunları ekledi:

“Bu, doğrudan hava uçuşlarını tesis eden ve hava kargo taşımacılığındaki engelleri ortadan kaldıran halihazırda uygulamaya konulan kararları tamamlıyor.”

Mirzoyan’a göre, şu ana kadar hayata geçirilmemiş anlaşmalar da var, örneğin: Üçüncü ülke vatandaşlarına sınırda serbest dolaşım hakkı, diplomatik pasaport sahibi Ermenistan ve Türkiye vatandaşlarına sınırın açılması.

Dışişleri Bakanı ayrıca Ermenistan Hükümetinin kararıyla yenilenen Ermenistan-Türkiye devlet sınırındaki Margara sınır kapısında, 28 Şubat’tan bu yana sınır hizmetinin sadece Ermenistan Sınır Muhafızları birlikleri tarafından yürütüldüğünü de hatırlattı.

ERMENİ HABER AJANSI